Аль Бано сожалеет, что в Европе недостаточно переведенных российских фильмов

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Итальянский певец Альбано Карризи (Аль Бано) назвал русских кинорежиссеров экстраординарными и пожалел, что на его родине недостаточно переведенных с русского языка картин. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту ТАСС во время визита во Владивосток.
«Жаль, что в Европе нет переведенных фильмов. Я знаю, что русские режиссеры восхитительны, они эктраординарны», — сказал певец, отвечая на вопрос о том, какие российские киноленты он успел посмотреть.
Альбано Карризи весной 2026 года выступает в трех городах России: 18 апреля состоялся концерт в концертном зале «Москва», 21 апреля — в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске и 23 апреля — на «Фетисов Арене» во Владивостоке. В столицу Приморья он прибыл во второй раз и рассказал, что готов посетить Дальний Восток вновь.
Мировую славу исполнитель обрел в 1980-е годы с такими хитами, как Felicità, Sharazan, Sempre sempre и Ci sarà.