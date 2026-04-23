Австралиец Джейкоб Элорди покоряет сердца не только на экране, но и в реальной жизни. Его личная жизнь давно стала отдельным сериалом, за которым следят с не меньшим интересом, чем за самой «Эйфорией».
Джейкоб Натаниэл Элорди родился 26 июня 1997 года в Брисбене, Австралия. До переезда в США он учился в католической школе и мечтал о карьере на большом экране — однако путь к ней оказался неожиданно коротким. Первую роль он получил еще в подростковом возрасте: эпизод в «Пиратах Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» стал его дебютом.
По-настоящему Элорди ворвался в массовое сознание благодаря романтической комедии «Калейдоскоп поцелуев» — молодежному хиту Netflix, где он сыграл обаятельного школьного красавчика Ноя Флинна. Фильм имел большой успех и немедленно сделал Джейкоба Элорди кумиром тинейджеров по всему миру. Однако сам Элорди стремился как можно скорее избавиться от ярлыка «парня из подростковых ромкомов».
Настоящим прорывом стала роль Нейта Джейкобса в сериале HBO «Эйфория» — харизматичного манипулятора и абьюзера, способного одновременно вызывать ужас и притяжение. Нейт стал одним из самых обсуждаемых персонажей сериала, а сам Элорди продемонстрировал актерскую глубину, которой никто от него не ожидал.
Поворотным для него оказался 2023 год. В скандальном «Солтберне» Эмиральд Феннел он создал образ аристократа Феликса Кэттона. В байопике Софии Копполы «Присцилла: Элвис и я» Элорди сыграл молодого Элвиса Пресли — и поразил критиков тем, что сумел передать не сценический образ короля рок-н-ролла, а его частную, интимную сторону жизни.
В 2025 году Элорди снялся в «Франкенштейне» Гильермо дель Торо в роли Существа, созданного из фрагментов мертвых тел. Роль настолько впечатлила академиков, что принесла актеру номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Еще одним событием стал выход «Грозового перевала» — экранизации романа Эмили Бронте в постановке Эмиральд Феннел, где Элорди сыграл Хитклиффа. Фильм немедленно окрестили самым скандальным проектом 2026 года — еще до выхода в прокат.
Промокампания «Грозового перевала» была выстроена по образцу рекламного тура «Барби» — с расчетом на максимальный шум в медиа. И шума оказалось предостаточно — причем не только вокруг самого фильма. Марго Робби, сыгравшая Кэтрин, и Джейкоб Элорди в роли Хитклиффа устроили в прессе настоящий спектакль взаимного обожания, который не мог не породить слухов о реальных отношениях. Однако кто реально смог покорить сердце Джейкоба Элорди? Читайте в материале Кино Mail.
Джои Кинг
Первые серьезные отношения Джейкоба Элорди начались прямо на съемочной площадке «Калейдоскопа поцелуев» в 2017 году. Его партнером по фильму стала Джои Кинг. Когда двое молодых людей проводят вместе по 17 часов в день, снимая сцены с поцелуями, влюбленность приходит сама собой. Пара быстро объявила об отношениях. В 2017 году Кинг открыто говорила, как здорово встречаться с коллегой по профессии, который «понимает, через что ты проходишь».
Влюбленные не скрывались, часто появлялись вместе на мероприятиях и охотно общались с прессой. Однако к ноябрю 2018 года признаки разрыва стали очевидны: Элорди объявил о паузе в социальных сетях, а Кинг удалила все совместные фотографии — безмолвный, но красноречивый жест. Официальных объяснений никто из них не давал. В 2019 году актриса признавалась, что расставание далось ей тяжело: «Когда ты переживаешь что-то личное, а весь мир хочет получить каждую деталь — это очень трудно»..
Зендая
Следующая глава личной жизни Элорди оказалась куда более закрытой — но тем интереснее она смотрелась со стороны. Зендая и Джейкоб познакомились на съемках первого сезона «Эйфории» в 2018 году, где она играла главную роль Ру, а он — антагониста Нейта. Три месяца спустя после завершения съемок, в августе 2019 года, папарацци обнаружили их вместе на отдыхе в Греции — без других членов съемочной группы, зато с очень красноречивыми жестами: он помогал ей взобраться на уступ скалы, шептал что-то на ухо, она улыбалась.
Ни один из них не подтвердил роман публично — это был их обоюдный стиль общения с прессой. Тем не менее совместные поездки в Австралию и Грецию, а также несколько засвеченных папарацци появлений убедили большинство поклонников в том, что между звездами «Эйфории» происходило нечто большее, чем дружба. К 2020 году их пути разошлись: Зендая вернулась к отношениям с Томом Холландом (которые она позже подтвердила официально), а Элорди переключил свое внимание на другую знаменитость. Романтический детектив так и остался нераскрытым — возможно, именно это и сделало историю такой привлекательной для публики.
Кайя Гербер
Летом 2020 года, на фоне пандемии Элорди начал появляться в компании модели и актрисы Кайи Гербер — дочери легендарной Синди Кроуфорд. Первые слухи появились в сентябре 2020 года, когда их заметили вместе в ресторане Nobu в Малибу. Инсайдеры сразу сообщили, что у пары «много общих друзей» и похожие характеры — Джейкоб умеет рассмешить Кайю, а ее семья от него в восторге.
Они часто выходили на прогулки, держась за руки, без лишних прятки от камер. В октябре 2020 года они вместе отпраздновали Хэллоуин, опубликовав парные образы в соцсетях, — это стало официальным выходом отношений в публичное пространство. В 2021 году: Гербер и Элорди появились вместе на открытии Академического музея кино в Лос-Анджелесе. Отношения продолжались около года, однако к концу 2021 года источники сообщили о расставании — тихом и без публичных скандалов.
Оливия Джейд
Самыми долгими и самыми запутанными романтическими отношениями в жизни Элорди стала история с Оливией Джейд — инфлюенсером, дочерью актрисы Лори Лафлин. Первые слухи о романе появились в декабре 2021 года, вскоре после расставания с Гербер. Пара поначалу никак не комментировала отношения — Элорди в интервью GQ в ноябре 2023 года отказался отвечать на вопросы о личной жизни.
В июле 2023 года издание People подтвердило: пара официально встречается, у них все серьезно. В сентябре 2024 года фотографы поймали их на дне рождения сестры Оливии. А в октябре того же года Элорди отправился в Италию уже вместе с родителями возлюбленной.
Однако в августе 2025 года источники сообщили изданию People: пара расстались. «Между ними все лето было неспокойно», — рассказал инсайдер. В октябре 2025 года появилась информация о том, что попытка помириться также провалилась, и разрыв на этот раз окончательный. Тем не менее в январе 2026 года их снова заметили вместе в Нью-Йорке, а затем — на показе «Франкенштейна». Судя по всему, пара дала любви еще один шанс.