Роман Михайлов рассказал, почему не пригласил Эйдельштейна в свой новый фильм

Режиссер Роман Михайлов признался, почему в его новых фильмах — «Песни джиннов» и «Пока небо смотрит» — не снимался Марк Эйдельштейн. Кинематографист работал со звездой «Аноры» на предыдущих трех проектах — «Жар-птица», «Надо снимать фильмы о любви» и «Путешествие на солнце и обратно».
В беседе с Кино Mail на 48-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) Михайлов рассказал, что закончил некий этап в своем творчестве и почувствовал, что пока двигаться дальше.
«Мы сейчас находимся немножко в другом кинопроизводстве, мы сделали фильмы с новыми актерами», — сообщил режиссер. — «И этими фильмами мы ставим точку в большом и длинном пути».
Также Михайлов рассказал, что очень рад дружить с Эйдельштейном: «С Марком мы близкие друзья. Мы постоянно на связи, и мне крайне интересно с ним общаться, смотреть на его путь, как он сейчас в Голливуде будет реализовываться, как работает с разными режиссерами».
Роман Михайлов представил на ММКФ два новых фильма: драма «Песни джиннов» борется за призы смотра в программе «Русские премьеры», а показ картины «Пока небо смотрит» прошел на фестивале вне конкурса.