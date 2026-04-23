Приз зрительских симпатий 48-го ММКФ получил фильм «Отец» Павла Иванова

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Фильм «Отец» режиссера Павла Иванова удостоен приза зрительских симпатий на 48-м Московском международном кинофестивале (ММКФ). Об этом на пресс-конференции сообщил председатель отборочной комиссии, кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев.
«Подсчет был завершен совсем недавно, и мы пока не знаем, сообщили ли победителю эти результаты. Но если здесь находится режиссер Павел Иванов, то я рад ему сообщить, что именно его фильм “Отец” получает приз зрительских симпатий», — сказал Лаврентьев.
Кроме того, в ходе пресс-конференции были объявлены другие победители. Приз жюри NETPAC получил фильм «Падение» китайского режиссера Жэньфэя Ши.
Призом жюри российской кинокритики «За актуальный межкультурный диалог» отмечена иранская картина «Небо везде одинаково» режиссера Хамидреза Газеми. Картина была также удостоена приза Международной федерации киноклубов «Колючий взгляд» «За смелое воплощение мечты в реальность» в рамках основного конкурса.
Награду федерации «За оптику, приближающую далекое, помогая найти верный путь» в конкурсе «Русские премьеры» получил фильм «На краю света» российского режиссера Эдуарда Новикова. А китайскую картину «Долгий путь домой» (режиссер Сюйсун Чжэн), которая бы представлена в конкурсе документального кино, «Колючий взгляд» отметил призом «За честное видение большого в малом». Особого упоминания федерации в основном конкурсе «За мультижанровость социальной драмы» удостоена картина «Воздаяние» производства Испании и Румынии режиссера Даниэля Гусмана. А в конкурсе документального кино особенным упоминанием «За поэтическую красоту и философию образа» наградили корейский фильм «В море странных мыслей» (режиссер Чхве Чендан).
Кроме того, жюри российской кинокритики выделили фильмы «Выготский» (режиссер Антон Бильжо) и «Падение» (режиссер Жэньфэй Ши). Их наградили дипломами с формулировками «За многоплановый актерский ансамбль» и «За выразительность киноязыка» соответственно. Приз Гильдии неигрового кино и телевидения «За превосходное изображение триумфа духа над бренностью тела» получила картина «В море странных мыслей» из Республики Корея режиссера Чхве Чендана.
Церемония закрытия и вручение наград 48-го Московского международного кинофестиваля состоится в столице в четверг. В 2026 году в программах киносмотра участвуют более 200 фильмов из 43 стран. Кинофестиваль проходил с 16 по 23 апреля. Закроет киносмотр немецкая лента «Берлинский герой» режиссера Вольфганга Беккера.
Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС — информационный партнер ММКФ.