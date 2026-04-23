На Netflix вышел анимационный спин-офф «Очень странных дел»

Сегодня, 23 апреля, на Netflix состоялась премьера анимационного сериала «Истории из 85-го», который является спин-оффом «Очень странных дел».
Сюжет анимационного шоу разворачивается зимой 1985 года между вторым и третьим сезонами оригинального сериала. В мультипликационном шоу показали главных героев и события, которые остались за кадром — в «Историях из 85-го» Одиннадцать с друзьями столкнется с новыми врагами, которые прибыли из Изнанки.
