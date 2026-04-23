«Буратино» вошел в топ экранизаций за последние десять лет

В кинопрокате за последние 10 лет безоговорочный лидер — «Чебурашка» (6,79 млрд рублей). Далее следуют «Движение вверх» (2,95 млрд) и «По щучьему велению» (2,49 млрд). Сразу за ними — «Буратино» — новая экранизация сказки Алексея Толстого, вышедшая в широкий прокат 1 января 2026 года. Фильм собрал 2,4 млрд рублей и уже показан в кинотеатрах США, Канады, Испании, Швейцарии, Израиля и на Кипре. Сейчас прокат продолжается в странах Латинской Америки.