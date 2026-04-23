«Буратино» вошел в топ экранизаций за последние десять лет

«Буратино» и «Движение вверх» вошли в топ экранизаций за последние годы
Кадр из фильма «Буратино»

«Буратино», «Чебурашка» и «Движение вверх» стали самыми просматриваемыми экранизациями за последние десять лет. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Art Pictures Distribution.

На телевидении экранизации стабильно попадают в число самых рейтинговых событий. Максимальные показатели — у сказочных и семейных фильмов. «Чебурашка» возглавил рейтинг (10,2%), следом — «Движение вверх» (7,3%) и «Конек-Горбунок» (6,8%).

Также в топ-10 вошли: «По щучьему велению», «А зори здесь тихие…», «Тихий Дон», «Тобол», «Собибор», «Серебряные коньки» и «Летучий корабль».

Кадр из фильма «Чебурашка. Новый год»

Чаще всего за последние 10 лет на ТВ показывали экранизацию военной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» (2015) — 63 раза. На втором месте — «Духless 2» (30 раз), на третьем — «Тобол» (17 раз).

В кинопрокате за последние 10 лет безоговорочный лидер — «Чебурашка» (6,79 млрд рублей). Далее следуют «Движение вверх» (2,95 млрд) и «По щучьему велению» (2,49 млрд). Сразу за ними — «Буратино» — новая экранизация сказки Алексея Толстого, вышедшая в широкий прокат 1 января 2026 года. Фильм собрал 2,4 млрд рублей и уже показан в кинотеатрах США, Канады, Испании, Швейцарии, Израиля и на Кипре. Сейчас прокат продолжается в странах Латинской Америки.

«Экранизации литературных произведений продолжают занимать ключевые места как в кинопрокате, так и в телевизионных показах, а наибольший интерес зрителей стабильно формируют сказочные и исторические сюжеты», — отметили в Art Pictures Distribution.