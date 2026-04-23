Третий сезон сериала «Кольца власти» может выйти в 2026 году

Ранее премьера нового сезона ожидалась в 2027 году
Кадр из сериала «Властелин колец»

The Hollywood Reporter, ссылаясь на собственные проверенные источники, близкие к производственному календарю Amazon, сообщает, что премьера третьего сезона шоу «Властелин колец: Кольца власти» может состояться в этом году. Издание подчеркивает, что ранее сезон ожидался в 2027 году, однако новая информация из производственного цеха Amazon полностью опровергает ранние слухи.

Также известно, что в третьем сезоне произойдет существенный временной скачок — действия будут происходить спустя несколько лет после второго сезона, а сюжет охватит арку с войной эльфов и Саурона, в разгар которой Темный властелин создал свое могущественное кольцо. Вероятно, третий сезон косвенно станет соединен с прологом фильма «Властелин колец: Братство кольца», в котором Элронд и Исильдур попытались уничтожить кольцо в огне Роковой горы.

Ранее стало известно, что спортивный сериал Райана Рейнольдса «Добро пожаловать в Рексхэм» продлили на три сезона.