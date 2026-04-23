Режиссер фильма «Сказка для старых» и сериала «Путешествие на солнце и обратно» Роман Михайлов раскрыл свое отношение к работам Алексея Балабанова.
В беседе с Кино Mail в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Михайлов признался, что Алексей Балабанов — очень сложная фигура.
«По-настоящему мне нравится только один его фильм — последний», — признался режиссер.
По словам Михайлова, когда Балабанов в интервью говорил, что снял много плохих фильмов, это была не скромность.
«Он почувствовал, что надо снять что-то действительно светящееся, и снял “Я тоже хочу”».
По наблюдениям Романа Михайлова, у фильма «Я тоже хочу» самый низкий зрительский рейтинг по сравнению с другими работами Балабанова.
«А для меня этот фильм на целые горы выше, чем все остальное, особенно “Про уродов и людей”, который я не перевариваю вообще», — признался режиссер. Также он отметил, что «Брат» — это спорное кино: «Там идеология и отчасти попса».
На ММКФ Роман Михайлов представил сразу две новых работы: драма «Песни джиннов» вошла в конкурсную программу «Русские премьеры», а танцевальный фильм «Пока небо смотрит» демонстрировался на одном из специальных показов.