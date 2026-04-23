Светлана Иванова показала редкие фото младшей дочери в честь ее восьмилетия

Актриса долгое время скрывала лицо девочки
Светлана Иванова на премьере сериала «В Хогвартс я не попал», фото: пресс-служба
Светлана Иванова в личном блоге поделилась редкими снимками своей младшей дочери Миры. Девочка была запечатлена в белом свитере с аппликациями в виде роз и в джинсовых мини-шортах.

Также школьница позировала с праздничным тортом фиолетового цвета, на котором было напечатано ее фото. Иванова обратилась к наследнице и поздравила ее с днем рождения — 21 апреля ей исполнилось восемь лет.

Светлана Иванова показала младшую дочь, фото: соцсети
«С днем рождения, девочка, сделанная из моря и солнца, мудрец, учитель, любимый стендапер, любовь, наша Мира… Покажи всем, как надо!» — написала 40-летняя актриса.

Светлана Иванова счастлива в браке с режиссером Джаником Файзиевым. Она познакомилась с ним в 2011 году на съемках фильма «Август. Восьмого». Их роман начался в то время, когда Файзиев еще был женат на актрисе Лине Эспли.

Младшая дочь Светланы Ивановой, фото: соцсети
В 2012 году Иванова родила от кинематографиста первую дочь Полину. В 2018-м на свет появилась Мира. Позже режиссер развелся с Эспли и в 2019-м официально оформил отношения с Ивановой.

Светлана Иванова с дочками, фото: соцсети
Актриса долгое время скрывала детей от публики. Лишь в последние годы она стала показывать их редкие кадры в своих соцсетях, а также иногда брать их с собой на детские премьеры. В одном из последних интервью Иванова говорила, что у нее очень доверительные отношениями с наследницами.

Светлана Иванова и Джаник Файзиев на премьере сериала «В Хогвартс я не попал», фото: пресс-служба
«Ничего специального я для этого не делала, так просто сложилось на протяжении нашей жизни. При этом не могу сказать, что я адепт воспитательной конструкции “мама-друг”. <…> Я все-таки значимый взрослый, который действительно за многое отвечает и должен быть опорой и регулировщиком каких-то границ — и в семье, и в общении с миром», — цитирует звезду Hello!.

Ранее Светлана Иванова впервые за долгое время вышла в свет вместе с 64-летним мужем.