Нагиев сделал заявление из Дубая на фоне слухов об «отмене»: «Думайте сами»

Актер пригласил всех на свои актерские курсы
Дмитрий Нагиев
Дмитрий НагиевИсточник: Legion-Media.ru

Дмитрий Нагиев последние годы живет в Дубае. Там он преподает актерское мастерство на курсах. Он помогает ученикам не только познавать азы актерства, но и учит их ораторскому искусству, умению держаться на публике и правильно себя презентовать.

Накануне 59-летний актер записал обращение из Дубая. Он напомнил, что в мае стартует программа для новой группы.

«Как сказал мудрец: “Звенья цепи твоей жизни давно выкованы. Если страшно, ты можешь спрятаться, но дней твоих от этого не прибавится”. А вы думайте сами, решайте сами, лететь или не лететь», — высказался артист.

Нагиев не так часто бывает в России. В марте 2026-го он выступал на «Форуме в большом городе» от VK. В рамках программы журналисты и гости могли задавать ему вопросы. Один из них спросил у артиста про апартаменты в элитном ЖК в Дубае и про соседей, которые жалуются на российскую звезду.

Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба

«Вот кто это писал! Ты, моя девочка? Кто жалуется? Вот перед вами молодой человек задал вопрос об актерах, а я бы поднял вопрос и о журналистике. Почему вы, когда пишете, не отвечаете за свои слова? Вы сейчас назвали несколько фактов, не имеющих ко мне никакого отношения. Какие конкретно соседи? Я лично никого не знаю», — высказался он.

Позже появились новости, что Нагиев столкнулся с «отменой» из-за того, в конце 2025 года осудил отечественный кинематограф за создание большого количества фильмов на военную тему. Из-за этого некоторые политики даже предложили признать актера иностранным агентом.

«Нагиева сняли со всех рекламных баннеров, и рекламные контракты его закрыты. Также закрыты все его ходы в телик и в кино. Все это произошло после того, как он не прямо, но осудил войну», — сообщали СМИ.

Также возникли слухи о том, что на фоне «отмены» Нагиева вырезали из музыкальной комедии «Королек моей любви». Его бывший коллега Сергей Рост подтвердил эти новости.