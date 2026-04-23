«Главная задача — хотя бы не испортить»: Самбурская записала военную песню

Актриса и певица Настасья Самбурская рассказала, что при записи кавера на песню военных лет для нее было особенно важно не исполнить оригинал. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта «Музыка Победы».
Звезда записала песню «Огонек» Людмилы Зыкиной для альбома «Музыка Победы. Часть 2». В этом проекте российские артисты исполняют известные композиции. Пластинка выйдет 24 апреля и будет приурочена к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
«Естественно, когда ты пытаешься прикоснуться к чему-то такому, скажем так, к святому, к народному уже, то главная задача хотя бы не испортить. Надеюсь, что у меня это получилось», — заявила знаменитость.
В записи приняли участие Баста, Алсу, Настасья Самбурская, NILETTO, Валерия, Александр Буйнов, Александр Маршал, Миша Марвин, Elvira T, Нигатив, Akmal', Антон Токарев, Асия, Loc-Dog, Антон Лаврентьев, Владимир Пресняков и Те100стерон.