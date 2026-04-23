Спор о том, работает ли астрология, стара как мир. Но давно ли вы видели, чтобы он был таким смешным? Проект студии Medium Quality быстро прогремел в Сети, в частности на VK-Видео, а ролики стали набирать миллионы просмотров. Зрители полюбили его за уникальный формат, в котором эзотерика встречается с юмором и здоровой иронией. Но «Натальная карта» — это даже не про астрологию. И не про комедию. Это про вечный человеческий вопрос: кто же все-таки прав? В красном углу ринга — Олеся Иванченко, комик и убежденный астролог, которая видит в звездах карту судьбы и инструкцию к жизни. В синем — Дмитрий Журавлев, комик и ярый скептик, который считает, что человек сам кузнец своего счастья (и проблем тоже). А в центре — гость, который пришел не за истиной, а за драйвом и, возможно, за парой неожиданных откровений о себе. Каждый выпуск — это дружеский, но бескомпромиссный баттл мировоззрений, где нет победителей, но есть море смеха и несколько минут искреннего замешательства гостя.