Спор о том, работает ли астрология, стара как мир. Но давно ли вы видели, чтобы он был таким смешным? Проект студии Medium Quality быстро прогремел в Сети, в частности на VK-Видео, а ролики стали набирать миллионы просмотров. Зрители полюбили его за уникальный формат, в котором эзотерика встречается с юмором и здоровой иронией. Но «Натальная карта» — это даже не про астрологию. И не про комедию. Это про вечный человеческий вопрос: кто же все-таки прав? В красном углу ринга — Олеся Иванченко, комик и убежденный астролог, которая видит в звездах карту судьбы и инструкцию к жизни. В синем — Дмитрий Журавлев, комик и ярый скептик, который считает, что человек сам кузнец своего счастья (и проблем тоже). А в центре — гость, который пришел не за истиной, а за драйвом и, возможно, за парой неожиданных откровений о себе. Каждый выпуск — это дружеский, но бескомпромиссный баттл мировоззрений, где нет победителей, но есть море смеха и несколько минут искреннего замешательства гостя.
О чем шоу «Натальная карта»
Идея проекта родилась в такси. Дмитрий Журавлев заметил, что его коллега Олеся Иванченко в перерывах между съемками других проектов постоянно гадает девушкам на Таро. Те слушают с горящими глазами. Журавлев, будучи человеком практичным, задумался: а что, если превратить это в шоу? Однажды они ехали вдвоем в машине, разговорились — и с удивлением осознали, что у каждого в голове уже сложилась похожая концепция. Так, 17 мая 2023 года вышел первый выпуск с Антоном Шастуном.
Суть проекта проста и гениальна. Для гостя — известного блогера, музыканта, актера или спортсмена — составляют настоящую натальную карту на основе даты, времени и места рождения. Астролог Олеся расшифровывает положение планет и рассказывает человеку о его характере, талантах, кармических задачах и даже рекомендует цвета одежды. Скептик Дима тут же пытается найти рациональное зерно (или его отсутствие), предлагая логические объяснения и подкалывая как гостью, так и напарницу. Задача гостя — не определить победителя, а честно ответить на вопрос: «Ты в это веришь или нет?»
Ведущие шоу «Натальная карта»
Можно сколько угодно спорить о том, работает ли астрология. Но есть одна магия, которая в «Натальной карте» работает безотказно, — магия взаимодействия двух ведущих. Их дуэт — это и есть главная причина успеха проекта. Познакомимся с ними поближе.
Олеся Иванченко — золотая медалистка исторического факультета Кубанского госуниверситета. Студенческий КВН стал ее путем на сцену. С 2015 по 2017 год она выступала в Премьер-лиге КВН за команду «Планета Сочи». Затем были «Comedy Баттл», психологическое шоу «Больно смешно», проект «Игра» на ТНТ. Но настоящая слава пришла именно с «Натальной картой». В 2024 году Олеся вошла в рейтинг «30 до 30» журнала Forbes в номинации «Новые медиа». На свое увлечение астрологией она смотрит серьезно: для нее это не магия, а инструмент, просто не все способны это оценить.
Дмитрий Журавлев — комик и импровизатор, талантливый ведущий и, как говорит само шоу, «тот, кто во всем сомневается». Он не просто оппонент, а голос здравого смысла в этом эзотерическом царстве. Журавлев придумал концепцию и пригласил Олесю в партнеры. Их химия в кадре — это «золотое сечение», где вера и наука, ирония и искренность создают идеальный юмористический сплав.
Гости шоу «Натальная карта»
Гости проекта — яркие представители российского шоу-бизнеса. И практически все они — друзья или хорошие знакомые ведущих, что создает на съемках атмосферу не напряженного интервью, а веселой посиделки на кухне. За время существования шоу в нем побывали десятки звезд первой величины.
Девушки: Виктория Складчикова, Варвара Щербакова, Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Клавдия Высокова (Клава Кока), Ида Галич, Ольга Парфенюк, Валерия, Марина Федункив, Юлия Ахмедова, Ксения Бородина, Анна Асти, Ирина Горбачева, Ольга Серябкина, Катя Вяликова, Ольга Бузова и Ксения Собчак.
Парни: Антон Шастун, Игорь Джабраилов, Евгений Чебатков, Денис Дорохов, Артемий Лебедев, Мигель, Андрей Бебуришвили (ему посвятили два выпуска), Сергей Бурунов, Илья Куруч, Роман Каграманов, Павел Дедищев, Алексей Жидковский, Дмитрий Масленников, Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов, Иван Абрамов, Артем Дзюба, Алексей Смирнов, Илья Соболев, Николай Картозия, Тимати, Гарик Харламов, Гоша Карцев, Василий Вакуленко (Баста), Вячеслав Леонтьев, Максим Загайский, Жора Крыжовников, Антон Лапенко, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Юрий Колокольников и многие другие.
Первый выпуск стартовал с Антона Шастуна. А абсолютным рекордсменом по количеству шуток и секунд замешательства стал, вероятно, Андрей Бебуришвили, которому отдали два эпизода подряд.
Интересные факты о шоу «Натальная карта»
За время существования проекта вокруг него сложилось несколько любопытных историй и наблюдений.
Во-первых, это касается практического применения астрологии. В первом же выпуске Олеся посоветовала Антону Шастуну носить красное по вторникам. И въедливые зрители действительно заметили, что в некоторых последующих появлениях в соцсетях блогер щеголял в одежде именно этого цвета. Совпадение? Или совет был услышан?
Во-вторых, создание шоу — это отдельная мистическая история. Дмитрий Журавлев в интервью признавался, что они с Олесей гадали, будет ли проект успешным. Они обращались к картам, чтобы узнать, понравится ли зрителям их задумка. Учитывая, что сейчас выпуски набирают миллионы просмотров, а производство не останавливается, эзотерический прогноз полностью оправдался.
В-третьих, забавно, что изначально создатели планировали отобрать для первой дюжины выпусков ровно по одному представителю каждого знака зодиака. Но от этой стройной системы пришлось отказаться — в съемках участвовали те звезды, которые были свободны в нужное время. Так что астрология астрологией, а график — графиком.
И наконец, «Натальная карта» стала настолько популярной, что породила волну мемов и шуток. Например, многие подмечали, что приглашение Антона Шастуна в первый выпуск — это уже своеобразный «ритуал удачи» для новых проектов. Сработало и здесь.