Алена Хмельницкая впервые публично высказалась о своих внуках. В беседе с Антоном Привольновым 55-летняя звезда фильма «Сердца трех» подтвердила, что у нее недавно родилась внучка.
«У меня есть внук и внучка маленькие, чему я бесконечно рада. Гаспар и Айя. Два чудесных совершенно создания», — раскрыла актриса.
Хмельницкая призналась, что живет с внуками в разных городах и назвала себя «бабушкой на выезде».
Также актриса раскрыла, как называет ее старший внук Гаспар, которому в феврале исполнилось два года.
«Сейчас Гаспар заговорил и называет меня “Айена”. Я, конечно, совершенно не понимаю, что такое бабушка. Какие ощущения? Ну какие-то еще родные дети новые», — заявила Хмельницкая.
Напомним, у Алены Хмельницкой две дочери, которые родились в ее браке с режиссером Тиграном Кеосаяном. Старшей Александре 32 года. В 2024 году у нее родился сын Гаспар. В январе 2026 года Алена Хмельницкая сообщила о рождении внучки. Актриса сделала это во время празднования 55-летия в Таиланде.
Младшая дочь Ксения, которой 16 лет, сейчас живет вместе с матерью.
