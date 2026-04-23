Алена Хмельницкая рассказала подробности о внуках и раскрыла их имена

Актриса назвала себя «бабушкой на выезде»

Алена Хмельницкая впервые публично высказалась о своих внуках. В беседе с Антоном Привольновым 55-летняя звезда фильма «Сердца трех» подтвердила, что у нее недавно родилась внучка.

«У меня есть внук и внучка маленькие, чему я бесконечно рада. Гаспар и Айя. Два чудесных совершенно создания», — раскрыла актриса.

Алена Хмельницкая с дочерью Александрой КеосаянИсточник: Legion-Media.ru

Хмельницкая призналась, что живет с внуками в разных городах и назвала себя «бабушкой на выезде».

Также актриса раскрыла, как называет ее старший внук Гаспар, которому в феврале исполнилось два года.

«Сейчас Гаспар заговорил и называет меня “Айена”. Я, конечно, совершенно не понимаю, что такое бабушка. Какие ощущения? Ну какие-то еще родные дети новые», — заявила Хмельницкая.

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян
Алена Хмельницкая и Тигран КеосаянИсточник: Legion-Media.ru

Напомним, у Алены Хмельницкой две дочери, которые родились в ее браке с режиссером Тиграном Кеосаяном. Старшей Александре 32 года. В 2024 году у нее родился сын Гаспар. В январе 2026 года Алена Хмельницкая сообщила о рождении внучки. Актриса сделала это во время празднования 55-летия в Таиланде.

Младшая дочь Ксения, которой 16 лет, сейчас живет вместе с матерью.

Ранее Алена Хмельницкая вспомнила о работе с Тиграном Кеосаяном.