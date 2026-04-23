Мария Кожевникова рассказала о ссоре с Араратом Кещяном: «Мы не общаемся»

Актриса Мария Кожевникова заявила, что не просила вырезать Кещана из «Универа»
Мария Кожевникова

Актриса Мария Кожевникова опровергла в TikTok утверждения о том, что в одной из серий «Универа» не появился персонаж Арарата Кещяна (Майкл) из-за ее требований.

Знаменитость подчеркнула, что никогда не ставила продюсерам условий относительно съемок с Кещяном — вопреки тому, что писали некоторые поклонники шоу.

«Я не знаю, почему именно сейчас паблики расфорсили мою цитату из интервью “Эмпатия Манучи”, которому уже лет 7−8. На данный момент у нас [с Кещяном] никаких конфликтов нет. Мы просто не общаемся. Если бы нам поставили совместную сцену, я уверена, мы бы еr отыграли так же хорошо, как и раньше», — отметила она.

Арарат Кещян и Мария Кожевникова, фото: кадр из сериала «Универ»

Актриса пояснила, что действительно обсуждала с авторами проекта развитие образа своей героини, но речь шла исключительно о творческих аспектах, а не об ультиматумах в отношении коллег.

«Я просила, чтобы не было романа у моей героини ни с кем из старых персонажей. Я подумала, может, ей придумают мужа или какого‑нибудь другого партнера. Это не значит, что я не хочу сниматься с Кещяном или Гогунским», — подчеркнула артистка.

Ранее Мария Кожевникова отказалась от продуктов из магазина.