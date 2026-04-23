Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория кардинально изменила свою жизнь. 51-летняя актриса, которая долгое время жила между Мексикой и Испанией, окончательно осела в Европе вместе с мужем и сыном. В своем личном блоге она рассказала, как переезд повлиял на их семью.
Лонгория выросла в Техасе, а большую часть жизни провела в Лос-Анджелесе. Однако после рождения ребенка она поняла, что хочет подарить ему другое детство — более размеренное и спокойное. Несколько лет назад семья перебралась в Мадрид.
«Им действительно нравится жизнь в Испании. Они любят долгие трапезы. Здесь никуда не нужно спешить. Я совсем не скучаю по рабочим обедам. Раньше у меня был всего час, за который я успевала сбегать за сэндвичем и все», — поделилась актриса.
Несмотря на все плюсы европейского образа жизни, Лонгория признается: есть две вещи, по которым она тоскует.
«Я скучаю по своей семье, по своей техасской семье. И по хорошей мексиканской еде. Вот чего мне не хватает. Вот чего нет в Европе, так это хорошей мексиканской еды», — отметила она.
