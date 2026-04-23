В Санкт-Петербурге стартовали съемки 26-го сезона многосерийного детектива «Тайны следствия». Мария Сергеевна Швецова в исполнении Анна Ковальчук вместе с коллегами вновь берется на самые сложные дела и не забывает про личную жизнь.
В свежих сериях героев ждет множество сюрпризов — и на работе, и в личной жизни. Мария Швецова (Ковальчук) и Олег Платонов (Алексей Комашко) наконец решают перевести отношения на новый уровень, но не все поддерживают их выбор. Вдобавок в жизни Платонова неожиданно появляется «подарок из прошлого» — взрослая дочь, о которой он узнал совсем недавно. А саму Швецову сильно тревожит дочь Злата (Злата Ковальчук), которая увлеклась рок-музыкантом.
Судьбоносные перемены грядут и для Людмилы Колонковой (Ольга Павловец): в ее жизни снова возникает Зольников (Дмитрий Паламарчук). Тем временем в Следственном комитете опять сменился начальник — из-за болезни Горчакова пост занял Василий Петрович Калач (Илья Шакунов) из Воронежа. Но даже налаживая контакт с новым руководством и разбираясь в личных делах, Мария Сергеевна остается верна профессии и с головой уходит в расследование самых сложных и запутанных преступлений.
В новом сезоне также снимаются Игорь Николаев, Александр Новиков, Вячеслав Захаров, Дмитрий Миллер, Андрей Шарков, Александр Кононец и другие.
Режиссером выступил Мирослав Малич — зрители помнят его по роли Дмитрия Луганского, бывшего мужа Марии Сергеевны. Постановщик отметил, что предложение занять режиссерское кресло поначалу вызвало у него смешанные чувства.
«С одной стороны, я обрадовался, потому что очень люблю этот проект — за его теплоту, за то, что помимо детективной истории всегда есть и личная жизнь героев. С другой стороны, я сразу понял, что будет не просто: “Тайны следствия” идут уже 25 лет, и тут важно не испортить то, что было сделано до нас, а привнести что-то свежее и яркое. Мы сделаем все возможное, чтобы не разочаровать и удивить поклонников “Тайн следствия”», — поделился Малич.
Премьера 26-го сезона состоится на телеканале «Россия». Точная дата выхода пока неизвестна.