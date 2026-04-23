В Лондоне прошла премьера фильма «Дьявол носит Prada 2». На красной дорожке встретились Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант и Стэнли Туччи, а также Донателла Версаче, исполнившая в сиквеле культовой комедии небольшую роль.
43-летняя Энн Хэтэуэй, которую недавно назвали самой красивой звездой в мире, появилась перед камерами в облегающем платье Versace с открытыми плечами и прозрачными вставками.
76-летняя Мэрил Стрип сделала ставку на красно-черно-белый ансамбль Prada, в котором выглядела по-королевски.
Эмили Блант, которой 43 года, выбрала корсетный топ без бретелек с ниспадающим шлейфом и брюки в тон.
70-летняя Донателла Версаче, которая в сиквеле культовой ленты сыграла саму себя, для выхода в свет выбрала лаконичное черное платье с открытыми плечами.
Сюжет картины «Дьявол носит Prada 2» строится вокруг главного редактора журнала «Подиум» Миранды Пристли (Стрип), которая пытается сохранить влияние журнала в эпоху кризиса печатных медиа. Ее бывшая ассистентка Эмили (Блант) теперь возглавляет люксовый бренд и его рекламный бюджет может стать спасением для глянца.
В мировой прокат фильм «Дьявол носит Prada 2» выходит 1 мая.
Ранее стало известно, что сцену с участием Сидни Суини вырезали из фильма «Дьявол носит Prada 2».