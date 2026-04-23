Сюжет картины «Дьявол носит Prada 2» строится вокруг главного редактора журнала «Подиум» Миранды Пристли (Стрип), которая пытается сохранить влияние журнала в эпоху кризиса печатных медиа. Ее бывшая ассистентка Эмили (Блант) теперь возглавляет люксовый бренд и его рекламный бюджет может стать спасением для глянца.