Актриса рассказала о работе с Тиграном Кеосаяном над фильмом «Ландыш Серебристый»

Алена Хмельницкая рассказала о работе с Тиграном Кеосаяном над фильмом «Ландыш Серебристый».
В беседе с Антоном Привольновым актриса ответила на вопрос, какая роль для нее является любимой. Хмельницкая назвала роль Ирмы в картине «Ландыш Серебристый» режиссера Тиграна Кеосаяна.
«Это был переход в характерность. Я же играла героиню намного старше себя и это был единственный раз, когда я Тиграна прям просила, чтобы он меня снял в этой роли, а он видел совершенно другого человека. Он хотел делать взрослую звезду, которая уже уходит со сцены», — вспомнила актриса.
Хмельницкая отметила, что после того, как она сыграла героиню в этой картине, ей стали предлагать не только роли «романтических девочек», но и «женщин с судьбой».
Также артистка рассказала, каково ей было работать с мужем на съемочной площадке.
«Мне всегда было очень комфортно работать с ним. Во-первых, он один из немногих режиссеров, который очень четко знал, чего он хочет, что ему надо. И мне не делалась никакая скидка из-за того, что я жена. Иногда я дико злилась, потому что доходило до маразма», — призналась Хмельницкая.
Актриса подчеркнула, что отношения на съемочной площадке между ней и Кеосаяном всегда были рабочими.
«Многие даже не знали, что мы муж и жена. Мы не скрывали, мы просто так общались на съемочной площадке», — отметила артистка.
Напомним, Алена Хмельницкая была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. Они поженились в 1993 году. В этом браке родились две дочери — Александра и Ксения. О том, что Кеосаян и Хмельницкая расстались, стало известно в 2014 году.
26 сентября 2025 года Тигран Кеосаян умер после девяти месяцев в коме.