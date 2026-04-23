Котт отметил рост числа женщин-режиссеров в программе ММКФ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Рост числа женщин-режиссеров и внимание к семейной проблематике стали заметными тенденциями в фильмах программы «Русские премьеры» на 48-м Московском международном кинофестивале. Об этом ТАСС рассказал член жюри конкурса, режиссер, продюсер и сценарист Владимир Котт.
«В этом году в программе заметны некоторые тенденции: очень много девушек-режиссеров и очень много женских и семейных проблем», — сказал он.
В качестве примеров Котт привел картины, затрагивающие темы семьи и взаимоотношений между людьми. «Есть фильм “Температура вселенной” — история про женщину, от которой ушел муж. Есть картина про послеродовую депрессию — тяжелейший фильм, проникновенный, трогательный (речь идет о фильме “Хрупкость. Выдумщица”, — прим. ТАСС)», — рассказал он. По мнению режиссера, подобная тематика соответствует требованиям современности. «Мне кажется, что эта тенденция связана с тем, что в наше турбулентное время нет ничего важнее, чем семья», — добавил Котт.
Говоря о программе «Русские премьеры», член жюри отметил, что конкурс отличается жанровым разнообразием. «Программа составлена так, что есть фильмы абсолютно разной категории. Это похоже на меню в столовой: есть салат, первое, второе, десерт, компот. И сравнивать их между собой невозможно», — пояснил он, добавив, что именно это разнообразие свидетельствует о состоянии индустрии.
Он добавил также, что многообразие работ сделало выбор сложным для жюри. «Выбор был сложный, но мы для себя решили, что выбираем главный приз не для кинокритиков, чтобы те говорили: “Вот это они сделали ход!”. Мы выбрали фильм, который лег на душу, зацепил, который пронзил нас своей простой человеческой эмоцией», — заключил Котт.
О фестивале
Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС — информационный партнер ММКФ.