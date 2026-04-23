Котт отметил рост числа женщин-режиссеров в программе ММКФ

В качестве примеров Котт привел картины, затрагивающие темы семьи и взаимоотношений между людьми. «Есть фильм “Температура вселенной” — история про женщину, от которой ушел муж. Есть картина про послеродовую депрессию — тяжелейший фильм, проникновенный, трогательный (речь идет о фильме “Хрупкость. Выдумщица”, — прим. ТАСС)», — рассказал он. По мнению режиссера, подобная тематика соответствует требованиям современности. «Мне кажется, что эта тенденция связана с тем, что в наше турбулентное время нет ничего важнее, чем семья», — добавил Котт.