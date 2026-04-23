Меньшиков заявил, что никогда не гнался за количеством ролей в театре и кино

Артист отметил, что предпочитает качество количеству
Олег Меньшиков

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой народный артист РФ Олег Меньшиков предпочитает качество количеству. В интервью ТАСС он рассказал, что не гонится за количеством ролей ни в кино, ни в театре.

«Я никогда не гнался за количеством ролей — ни в кино, ни в театре. Много отказывался. Соглашался только тогда, когда было действительно интересно, поэтому вопрос количества для меня не стоит — важно только содержание», — сказал народный артист.

В 2026 году Театр Ермоловой отмечает 100-летие со дня основания. 21 апреля, «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» президент РФ Владимир Путин наградил Меньшикова, который руководит театром уже 14 лет, орденом «За заслуги в культуре и искусстве».