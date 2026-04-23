Стало известно, из-за кого Кендалл Дженнер начала встречаться со звездой «Эйфории»

Модель Кендалл Дженнер начала отношения с Джейкобом Элорди из-за сестры Кайли
Источник: Legion-Media.ru

Модель Кайли Дженнер свела сестру Кендалл Дженнер со звездой сериала «Эйфория» Джейкобом Элорди. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инсайдер из окружения звезд рассказал, что Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди якобы встречаются уже два месяца. По словам источника, именно младшая сестра модели свела ее с голливудским актером.

«Кайли много времени проводила с Джейкобом во время марафона наград, устроенного Тимоти Шаламе. Тогда Джейкоб был номинирован за фильм “Франкенштейн”, а Тимоти — за “Марти Великолепный”. Кайли он понравился, и она подумала, что он хорошо подойдет Кенни, поэтому сказала: “Девочка, давай, начинай встречаться с этим парнем!”» — рассказал собеседник таблоида.

Источник добавил, что Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди были знакомы уже много лет. Инсайдер объяснил, что именно Кайли Дженнер помогла актеру выйти из «френдзоны» сестры.

Ранее оскароносный режиссер усомнился в актерском таланте Джейкоба Элорди.