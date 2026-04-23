Стало известно, из-за кого Кендалл Дженнер начала встречаться со звездой «Эйфории»

Модель Кайли Дженнер свела сестру Кендалл Дженнер со звездой сериала «Эйфория» Джейкобом Элорди. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инсайдер из окружения звезд рассказал, что Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди якобы встречаются уже два месяца. По словам источника, именно младшая сестра модели свела ее с голливудским актером.
«Кайли много времени проводила с Джейкобом во время марафона наград, устроенного Тимоти Шаламе. Тогда Джейкоб был номинирован за фильм “Франкенштейн”, а Тимоти — за “Марти Великолепный”. Кайли он понравился, и она подумала, что он хорошо подойдет Кенни, поэтому сказала: “Девочка, давай, начинай встречаться с этим парнем!”» — рассказал собеседник таблоида.
Источник добавил, что Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди были знакомы уже много лет. Инсайдер объяснил, что именно Кайли Дженнер помогла актеру выйти из «френдзоны» сестры.
Ранее оскароносный режиссер усомнился в актерском таланте Джейкоба Элорди.