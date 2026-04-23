Самбурская объяснила свою агрессию в адрес Виталия Гогунского

Актриса Настасья Самбурская объяснила в соцсети, почему вела себя агрессивно по отношению к коллеге Виталию Гогунскому.
Знаменитость предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Одна из поклонниц поинтересовалась, почему актриса «огрызалась» на Марию Кожевникову и Виталия Гогунского в шоу «Кстати» на VK Видео. Артистка заявила, что не вела себя агрессивно по отношению к Кожевниковой, но призналась, что не смогла относиться спокойно к Гогунскому после его интервью журналистке Собчак.
«Я не “огрызалась” на Марию, а после интервью Гогунского, извините, как на него еще реагировать? Радостно восхищаться отсутствием здравого смысла?» — написала звезда.
Актриса в шоу «Кстати» оценила музыку Виталия Гогунского, который выступает в жанре эзотерического смыслового рэпа для «тех, кто хочет подумать».
«Имея такие данные. Подумай: кто твоя целевая аудитория? Ты хочешь, чтобы два человека были на концерте? Нужен более понятный материал. Виталий (теряет) то, что ему богом дано», — отметила артистка.
