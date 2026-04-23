Юрий Чурсин раскрыл, почему покинул труппу МХТ

Актер Чурсин: я покинул труппу МХТ, отказавшись от системы репертуарного театра
Юрий Чурсин на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба
Юрий Чурсин на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба

Актер Юрий Чурсин подтвердил, что официально покинул труппу Московского художественного театра. Об этом он заявил в рамках проекта телеканала «Ключ» под названием «5 книг».

Артист объяснил, что решение было связано с несоответствием его внутреннего состояния требованиям репертуарной системы.

«Это когда ты начинаешь капризничать и говорить: “Ой, слушайте, что‑то не откликается у меня эта роль”. А есть распределение… Поэтому или ты честно наемник, которого в трудные времена не учитывают — как показал ковид, — потому что есть труппы, и театр их защищает, и о них заботится. Наемники спасаются кто как может», — пояснил артист.

Юрий Чурсин на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба
Юрий Чурсин на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба

Чурсин отметил, что сейчас предпочитает работать по приглашению, чтобы иметь возможность выбирать проекты. В настоящее время он задействован в постановках «Сирано де Бержерак» в МХТ, «Двое на качелях» в Театре Пушкина с участием «Современника» и спектакле Леонида Робермана «Поединок» по пьесе Мрожика «Эмигрант».

«Я меняю деятельность, и мне удобно: отдыхаю там, переключаю здесь… Один театр меняю на другой, и в общем все время занимаюсь разными делами, чтобы отдыхать и какое‑то пространство освобождать для того, чтобы там было что сказать», — поделился актер.

Ранее Юрий Чурсин раскрыл свое отношение к мистике.