Оксана Акиньшина ждет ребенка от Данилы Козловского. Об этом сообщает Super, ссылаясь на инсайдеров.
Пару накануне заметили на опере «Онегин» в парижском театре Grand Opera. Очевидцы обратили внимание на изменения в фигуре 39-летней актрисы. Акиньшина появилась на публике с заметно округлившимся животом.
Более того, звезда сериала «Контейнер» надела кольцо на безымянный палец правой руки, очень похожее на обручальное. Другой источник, близкий к паре, подтвердил, что актриса ждет ребенка. Она находится на восьмом месяце беременности.
«Они счастливы. Оксана должна родить примерно в конце мая. Отношения зарегистрированы», — заявил инсайдер изданию «КП».
У Акиньшиной уже есть трое детей: 16-летний сын Филипп от первого мужа Дмитрия Литвинова, а также 13-летний Константин и девятилетняя Эми от кинопродюсера Арчила Геловани. Со вторым супругом артистка развелась в 2018 году.
Козловский воспитывает шестилетнюю дочь Оду-Валентину. Она родилась в его отношениях с актрисой Ольгой Зуевой. Вскоре после появления дочери звезды расстались. Сегодня Зуева вместе с Одой-Валентиной живет в Америке, куда звезда фильма «Легенда № 17» часто приезжает их навещать.
Напомним, Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали встречаться в 2020 году. Они сблизились на съемках фильма «Чернобыль».
В сентябре 2025 года актриса впервые показала общее фото с возлюбленным. Актеры позировали на фоне морского пейзажа.
Накануне Данила Козловский поздравил Оксану Акиньшину с 39-летием и показал ее фото.