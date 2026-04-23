СМИ: Оксана Акиньшина ждет ребенка от Данилы Козловского

По слухам, актриса находится на восьмом месяце беременности и должна родить уже в мае
Оксана Акиньшина и Данила Козловский
Источник: Алексей Молчановский

Оксана Акиньшина ждет ребенка от Данилы Козловского. Об этом сообщает Super, ссылаясь на инсайдеров.

Пару накануне заметили на опере «Онегин» в парижском театре Grand Opera. Очевидцы обратили внимание на изменения в фигуре 39-летней актрисы. Акиньшина появилась на публике с заметно округлившимся животом.

Более того, звезда сериала «Контейнер» надела кольцо на безымянный палец правой руки, очень похожее на обручальное. Другой источник, близкий к паре, подтвердил, что актриса ждет ребенка. Она находится на восьмом месяце беременности.

«Они счастливы. Оксана должна родить примерно в конце мая. Отношения зарегистрированы», — заявил инсайдер изданию «КП».

Оксана Акиньшина, Данила Козловский и Александр Петров
Источник: Алексей Молчановский

У Акиньшиной уже есть трое детей: 16-летний сын Филипп от первого мужа Дмитрия Литвинова, а также 13-летний Константин и девятилетняя Эми от кинопродюсера Арчила Геловани. Со вторым супругом артистка развелась в 2018 году.

Козловский воспитывает шестилетнюю дочь Оду-Валентину. Она родилась в его отношениях с актрисой Ольгой Зуевой. Вскоре после появления дочери звезды расстались. Сегодня Зуева вместе с Одой-Валентиной живет в Америке, куда звезда фильма «Легенда № 17» часто приезжает их навещать.

Данила Козловский и Оксана Акиньшина, фото
Данила Козловский и Оксана Акиньшина, фото

Напомним, Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали встречаться в 2020 году. Они сблизились на съемках фильма «Чернобыль».

В сентябре 2025 года актриса впервые показала общее фото с возлюбленным. Актеры позировали на фоне морского пейзажа. 

Накануне Данила Козловский поздравил Оксану Акиньшину с 39-летием и показал ее фото. 