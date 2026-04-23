51-летняя Пенелопа Крус появилась на обложке глянца

Пенелопа Крус появилась на обложке нового номера журнала S Moda. Фотографии с новой съемки звезда опубликовала в своей соцсети.
51-летняя актриса появилась на обложке в серых брюках, голубой рубашке, свитере и пестром жакете.
На других кадрах Крус примерила несколько образов: пеструю юбку-карандаш с укороченным жакетом, твидовый костюм, платье с юбкой из перьев и джинсы.
Стилисты выпрямили актрисе волосы и сделали легкий макияж. Все наряды для этой фотосессии создал дизайнер Chanel Матье Блази.
