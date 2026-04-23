В России не разрешили прокат фильма о побеге из Северной Кореи

Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму «Покидая Северную Корею»
Кадр из фильма «Покидая Северную Корею»
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения датско-южнокорейскому фильму Фредерика Сельберга «Покидая Северную Корею». Об этом кинопрокатная компания U Films сообщила в своем Telegram-канале.

«Фильму “Покидая Северную Корею” отказано в выдаче прокатного удостоверения на основании знаменитого пункта “з” — в иных определенных федеральными законами случаях. Нам очень жаль, что у российского зрителя не будет легальной возможности увидеть эту трогательную картину», — говорится в публикации.

Фильм рассказывает историю о девушке, которая бежит в Южную Корею, чтобы заработать деньги для больной матери.