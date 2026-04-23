Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: в США дом из фильма «Лицо со шрамом» продают за $237 млн

В особняке сохранились оригинальные мраморные полы, потолки высотой 7,3 м и стеклянный лифт, которые можно увидеть в фильме
Кадр из фильма «Лицо со шрамом»

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Дом из зимней резиденции экс-президента США Ричарда Никсона в Майами, штат Флорида, который также использовался во время съемок фильма «Лицо со шрамом» (Scarface, 1983), выставлен на продажу за $237 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на владельца дома Джона Девани.

По словам американского инвестора Девани, он купил этот дом с вертолетной площадкой и прилегающие к нему земельные участки общей площадью более 9,6 тыс. кв. м в 2003 году за $30 млн.

Особняк был использован в съемках «Лица со шрамом» как владения наркобарона Фрэнка Лопеса. Девани добавил, что в доме сохранились оригинальные мраморные полы, потолки высотой 7,3 м и стеклянный лифт, которые можно увидеть в фильме

Отмечается, что сам дом был построен американским пилотом Роберто Стридингером в 1981 году, после переезда из резиденции Никсона. Затем правительство штата конфисковало территорию, так как Стридингер был осужден за контрабанду кокаина.