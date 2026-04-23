Меньшиков назвал честность главным требованием к труппе Театра Ермоловой

Немаловажными являются также «азарт и желание работать», добавил художественный руководитель театра
Олег МеньшиковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Честность является главным требованием, которое художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой народный артист РФ Олег Меньшиков предъявляет к своей труппе. В интервью ТАСС он также выделил азарт и желание работать.

«Наверное, главное — это честность. По отношению друг к другу, к театру, к себе. Азарт и желание работать, конечно», — ответил Меньшиков на соответствующий вопрос корреспондента.

В 2026 году Театр Ермоловой отмечает 100-летие со дня основания. Во вторник, 21 апреля, «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» президент РФ Владимир Путин наградил Меньшикова, который руководит театром уже 14 лет, орденом «За заслуги в культуре и искусстве».