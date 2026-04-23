В Москве рекомендовали использовать метро из-за проведения ММКФ

Московский международный кинофестиваль — один из старейших мировых киносмотров (второй после Венецианского кинофестиваля). 48-й ММКФ пройдет в 2026 году с 16 по 23 апреля, основной площадкой смотра станет киноцентр «Октябрь». Ежегодно в рамках фестиваля проходят показы более 200 картин в 10 столичных кинотеатрах. Это значимые международные и российские премьеры фильмов, поднимающих самые разные темы.