Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Олег Меньшиков не следит за критикой в адрес своих работ

Народный артист РФ отметил, что выходит на сцену не ради аплодисментов
Олег Меньшиков в «Tableшоу»
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой народный артист РФ Олег Меньшиков выходит на сцену не ради аплодисментов. В интервью ТАСС он рассказал, что не обращает внимание на то, что пишут о нем зрители и критики.

«Я давно не читаю, что обо мне пишут, и не считаю, сколько зрителей уйдет, хотя справедливости ради на моих спектаклях всегда аншлаги, с них не уходят. Я выхожу на сцену не ради аплодисментов, не ради того, чтобы читать, кто, что написал», — ответил Меньшиков на соответствующий вопрос агентства.

В 2026 году Театр Ермоловой отмечает 100-летие со дня основания. 21 апреля «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» президент РФ Владимир Путин наградил Меньшикова, который руководит театром уже 14 лет, орденом «За заслуги в культуре и искусстве».