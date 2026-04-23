Олег Меньшиков не следит за критикой в адрес своих работ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой народный артист РФ Олег Меньшиков выходит на сцену не ради аплодисментов. В интервью ТАСС он рассказал, что не обращает внимание на то, что пишут о нем зрители и критики.
«Я давно не читаю, что обо мне пишут, и не считаю, сколько зрителей уйдет, хотя справедливости ради на моих спектаклях всегда аншлаги, с них не уходят. Я выхожу на сцену не ради аплодисментов, не ради того, чтобы читать, кто, что написал», — ответил Меньшиков на соответствующий вопрос агентства.
В 2026 году Театр Ермоловой отмечает 100-летие со дня основания. 21 апреля «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» президент РФ Владимир Путин наградил Меньшикова, который руководит театром уже 14 лет, орденом «За заслуги в культуре и искусстве».