В Москве наградят победителей 48-го Московского международного кинофестиваля

Лаврентьев отметил, что создатели осознанно отошли от устоявшегося формата. «В этом году мы отошли от обычая “одна страна, один фильм”. Это наш оммаж одному из великих гениев мирового кино, польскому режиссеру Анджею Вайде, которому 6 марта исполнилось 100 лет. В 1989 году, он, будучи председателем жюри ММКФ, сказал, что на фестивале должны участвовать не страны, а фильмы. Таким образом, памятуя о завете Анджея, мы и выстроили нашу программу», — сказал Лаврентьев.