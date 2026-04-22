Меган Маркл назвала свечи своего бренда именами королевских детей

Издание Page Six 23 марта сообщило, что соседи герцогини Меган Маркл и принца Гарри в калифорнийском городе Монтесито не хотят с ними общаться. Гарри и Меган перебрались в Монтесито в 2020 году, купив особняк за $14,65 млн, вскоре после того, как отказались от королевских обязанностей. Поначалу местное сообщество встретило пару благожелательно. Но позже отношение к ним изменилось.