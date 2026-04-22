Меган Маркл назвала свечи своего бренда именами королевских детей

Герцогиня Сассекская Меган Маркл выпустила в рамках своего лайфстайл-бренда As Ever коллекцию ко Дню матери — в ней впервые появились продукты, напрямую связанные с ее детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет. Новинки поступили в продажу 22 апреля. Об этом 21 апреля сообщили в журнале Page Six.
Коллекция включает две свечи по $64, выпущенные под именами детей Меган и принца Гарри с использованием их полных королевских титулов. Первая — Signature Candle No. 506 — посвящена дню рождения Арчи. Вторая — Signature Candle No. 604 — вдохновлена днем рождения Лилибет. В официальных пресс-материалах дети фигурируют как Prince Archie of Sussex’s Birthdate и Princess Lilibet of Sussex’s Birthdate — это первый случай, когда бренд создал продукты, напрямую связанные с детьми Сассексов.
«Я создавала эти ароматы, чтобы каждая нота возвращала меня к особому воспоминанию с детьми», — написала герцогиня в сопроводительном письме к коллекции.
Выпуск вызвал волну критики в западных СМИ и социальных сетях. Пользователи обвинили Маркл в лицемерии: она неоднократно заявляла о стремлении оградить детей от публичности, однако теперь использует их имена и королевские титулы в коммерческих целях.
Издание Page Six 23 марта сообщило, что соседи герцогини Меган Маркл и принца Гарри в калифорнийском городе Монтесито не хотят с ними общаться. Гарри и Меган перебрались в Монтесито в 2020 году, купив особняк за $14,65 млн, вскоре после того, как отказались от королевских обязанностей. Поначалу местное сообщество встретило пару благожелательно. Но позже отношение к ним изменилось.