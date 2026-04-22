Энн Хэтэуэй попросила взять в «Дьявол носит Prada 2» моделей разных национальностей

Энн ХэтэуэйИсточник: AP

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй попросила продюсеров «Дьявол носит Prada 2» взять на роли моделей разных национальностей. Об этом она рассказала канадскому изданию Etalk.

Звезда рассказала, что решила подать идею организаторам кинокартины и привлечь большее количество девушек разных параметров.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»

«Я видела, что в нашем фильме много моделей традиционных размеров, и я знаю, что этот фильм для всех. Мы также знаем, что в последние несколько лет индустрия моды может придерживаться более инклюзивного подхода к стандартам красоты, и я думаю, что мы все в какой-то степени становимся счастливее, когда все чувствуют себя нужными. Я просто подошла к продюсерам и спросила: “Как вы думаете, мы могли бы?” Они подняли глаза и сказали: “Нам так стыдно, что мы не заметили”, — и, конечно же, согласились. И через два часа там вдруг оказалось больше девушек. Это меня обрадовало», — поделилась знаменитость.

Ранее Энн Хэтэуэй вышла в свет в ярко-красном корсетном платье.