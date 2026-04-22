Звезда «Теда Лассо» появится в пятом сезоне «Ведьмака»

Актриса Элли Тейлор сыграет героиню цикла романов Анджея Сапковского Анну-Генриетту
Элли Тейлор
Элли ТейлорИсточник: Legion-Media.ru

В пятом сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix официально появится Анна-Генриетта — княгиня Туссета и героиня цикла романов Анджея Сапковского, которая в дальнейшем появилась в DLC «Кровь и вино». Персонажа сыграет актриса Элли Тейлор, известная по сериалу «Тед Лассо».

Согласно оригиналу Сапковского, Анна-Генриетта также имела любовные отношения с бардом Лютиком, который является известным сердцеедом. В DLC «Кровь и вино» оба персонажа не виделись.

Известно, что пятый сезон станет заключительным для «Ведьмака», рейтинги которого стали стремительно падать после того, как Генри Кавилл покинул актерский состав, в связи с чем Геральта начал играть Лиам Хемсворт.

Ожидается, что пятый сезон выйдет в 2026 году.