Звезда «Теда Лассо» появится в пятом сезоне «Ведьмака»

В пятом сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix официально появится Анна-Генриетта — княгиня Туссета и героиня цикла романов Анджея Сапковского, которая в дальнейшем появилась в DLC «Кровь и вино». Персонажа сыграет актриса Элли Тейлор, известная по сериалу «Тед Лассо».
Согласно оригиналу Сапковского, Анна-Генриетта также имела любовные отношения с бардом Лютиком, который является известным сердцеедом. В DLC «Кровь и вино» оба персонажа не виделись.
Известно, что пятый сезон станет заключительным для «Ведьмака», рейтинги которого стали стремительно падать после того, как Генри Кавилл покинул актерский состав, в связи с чем Геральта начал играть Лиам Хемсворт.
Ожидается, что пятый сезон выйдет в 2026 году.