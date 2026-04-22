Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Энн Хэтэуэй рассказала о работе над третьей частью «Дневников принцессы»

Entertainment Weekly: Энн Хэтэуэй подтвердила возвращение к роли Миа Термополис

Американская актриса Энн Хэтэуэй сообщила, что ее команда активно ведет работу над третьей частью «Дневников принцессы». В интервью Entertainment Weekly актриса подтвердила намерение вернуться к роли Миа Термополис.

«Мы постоянно над этим работаем. [Сиквел “Дьявол носит Prada”] возник неожиданно и занял все наше время. Стало невозможно сосредоточиться на обоих проектах одновременно», — сказала Хэтэуэй.

Она подтвердила планы по созданию фильма «Дневники принцессы», однако уточнила, что проект пока не утвержден официально: картина не получила зеленый свет, а работа над сценарием продолжается в постепенном режиме.

Крис Пайн и Энн Хэтэуэй в фильме «Дневники принцессы»Источник: Legion-Media

«Если я чему и научилась на ["Дьявол носит Prada 2"], так это тому, что ожидания очень, очень высоки, и если ты берешься за это, нужно выкладываться на полную», — добавила звезда.

Франшиза «Дневники принцессы» стартовала в 2001 году с экранизации романа Мэг Кэбот режиссера Гэрри Маршалла: Хэтэуэй сыграла старшеклассницу Миа Термополис, которая узнает о своих правах на трон вымышленного королевства. Роль бабушки-королевы исполнила Джули Эндрюс.