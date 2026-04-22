Энн Хэтэуэй рассказала о работе над третьей частью «Дневников принцессы»

Американская актриса Энн Хэтэуэй сообщила, что ее команда активно ведет работу над третьей частью «Дневников принцессы». В интервью Entertainment Weekly актриса подтвердила намерение вернуться к роли Миа Термополис.
«Мы постоянно над этим работаем. [Сиквел “Дьявол носит Prada”] возник неожиданно и занял все наше время. Стало невозможно сосредоточиться на обоих проектах одновременно», — сказала Хэтэуэй.
Она подтвердила планы по созданию фильма «Дневники принцессы», однако уточнила, что проект пока не утвержден официально: картина не получила зеленый свет, а работа над сценарием продолжается в постепенном режиме.
«Если я чему и научилась на ["Дьявол носит Prada 2"], так это тому, что ожидания очень, очень высоки, и если ты берешься за это, нужно выкладываться на полную», — добавила звезда.
Франшиза «Дневники принцессы» стартовала в 2001 году с экранизации романа Мэг Кэбот режиссера Гэрри Маршалла: Хэтэуэй сыграла старшеклассницу Миа Термополис, которая узнает о своих правах на трон вымышленного королевства. Роль бабушки-королевы исполнила Джули Эндрюс.