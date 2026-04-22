Российские фильмы «Буратино» и «Домовенок Кузя» вышли в теневой прокат в Австралии

В Австралии начали показывать российские фильмы вне официального проката. Сеансы проходят в Сиднее, Брисбене, Перте и Канберре, собирая полный зал. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
Показы организуют в небольших кинотеатрах примерно на 50 мест. Спрос высокий — билеты раскупают за несколько дней. На сеансы приходят не только русскоязычные зрители, но и местные жители.
В репертуаре — недавние релизы, включая «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Картины демонстрируют на русском языке с английскими субтитрами. Организаторы оформляют показы как частные мероприятия. Такой формат позволяет обойти ограничения, фактически превращая показы в неофициальный прокат.