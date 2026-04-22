Российский фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» может выйти в прокат КНР

ПЕКИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Николай Убогий/. Российская кинокартина «Двое в одной жизни, не считая собаки» может быть показана в китайских онлайн-кинотеатрах и на ТВ. Об этом в интервью с ТАСС сообщил режиссер ленты Андрей Зайцев.
«Насколько я знаю, наши дистрибьюторы — компания “СБ Фильм” — уже договариваются с онлайн-кинотеатрами и телевидением в Китае, что наш фильм будет показан, плюс еще на китайских авиалиниях. Очень надеюсь, что это произойдет, по крайней мере предварительные договоренности у них уже есть», — отметил он.
Премьера фильма на 16-м Пекинском международном кинофестивале состоится в четверг, 23 апреля. Картина вошла в основной конкурс смотра и поборется за главную награду — премию «Тяньтань». По словам режиссера, фильм, рассказывающий о любви и старости, будет понятен зрителям в любой стране.
Зайцев также напомнил об успехе фильма на первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», где работа получила награды за лучшую мужскую и женскую роли. Он подчеркнул, что участие в пекинском фестивале стало продолжением наметившейся тенденции по укреплению культурного обмена между Россией и КНР.
Особый интерес для местной аудитории может представлять сцена, в которой главный герой перерисовывает картины китайских художников династии Сун. Фестиваль в Пекине продлится до 25 апреля, победители будут объявлены по его итогам.