Жена Юры Борисова, актриса Анна Шевчук, показала в личном блоге кадры из фотосессии для журнала Prababoushka. На снимках Шевчук предстала вместе с 33-летним супругом в нежных образах.
Супруги для съемок выбрали парные белые образы. Анна распустила длинные волосы и отказалась от макияжа.
«Какой же от вас идет свет», «Словно застывшая мелодия любви», «Какие невероятные», «Такие нежные и красивые фотографии», «Красивая, гармоничная пара», «Как нежно, очень красиво», -писали поклонники в комментариях под постом с фото.
Напомним, Юра Борисов и Анна Шевчук познакомились во время учебы в театральном училище имени Щепкина. Актеры поженились в 2014 году. У пары две дочери — Марта и Акулина.