Король мемов: 10 раз, когда Леонардо ДиКаприо покорил интернет

Когда речь заходит о мемах, Леонардо ДиКаприо — один из главных героев интернета. Вспоминаем моменты, когда он буквально покорил сеть и стал частью онлайн-культуры
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо

За плечами Леонардо ДиКаприо — «Оскар» за «Выжившего», пять номинаций, легендарные роли у Скорсезе и статус одного из наиболее титулованных актеров Голливуда. Мы же любим его не только за невероятный талант, но и за то, что он является бесконечным источником мемов. От победного крика на носу «Титаника» до растерянного лица в ответ на шутку Конана О’Брайена — собрали главные образы, которые живут своей жизнью в соцсетях.

«Я — король мира!»

Кадр из фильма «Титаник»

Кадр из «Титаника», где молодой Джек Доусон стоит на носу корабля и с восторгом кричит эту фразу, — один из первых мемов с ДиКаприо. Причем обыгрывали его не только в сети, но и в фильмах — например, в «Очень страшном кино». С его помощью пользователи до сих пор делятся радостью — вплоть до того, что удалось найти бесплатную парковку. Интересно, что роль Джека так и не принесла актеру номинацию на «Оскар», хотя именно она сделала ДиКаприо мировой суперзвездой.

Бокал Гэтсби

Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Кадр из ленты База Лурмана «Великий Гэтсби», на котором главный герой с широкой улыбкой поднимает бокал шампанского, завирусился еще до выхода картины в прокат. Достаточно было одного появления в трейлере. Мем разошелся по интернету в формате «Бокал за тех, кто...» — за тех, кто не спит до утра, за переживших понедельник и так далее. Похожие кадры с бокалом есть и в других фильмах Лео, но именно этот закрепился сильнее всего.

Смех Кэлвина Кэнди

Кадр из фильма «Джанго освобожденный»

«Джанго освобожденный» Квентина Тарантино подарил интернету несколько мемов, но главный из них — с плантатором Кэлвином Кэнди. В ключевой сцене картины, понимая, что его обманули, он заливается нервным смехом. Причем именно во время этого дубля ДиКаприо случайно разбил бокал и порезал руку. Даже когда появилась кровь, он не остановился и продолжил играть. Именно этот дубль вошел в финальный монтаж.

Деньги на ветер

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

«Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе также подарил множество мемных шаблонов. Самый популярный — кадр, на котором герой ДиКаприо Джордан Белфорт буквально разбрасывает деньги перед сотрудниками ФБР. Не менее известны и другие сцены: когда Белфорт продает акции по телефону, ползет к машине в неадекватном состоянии или пытается выжить во время шторма на яхте. В этом фильме мемов действительно не сосчитать.

«Вот я!»

Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде»

В «Однажды... в Голливуде» есть сцена, где актер Рик Далтон смотрит телевизор вместе со своим каскадером и другом Клиффом Бутом (Брэд Питт). Увидев себя на экране, он присвистывает и радостно указывает пальцем на телевизор. Мем стал очень популярным в ситуациях, когда хочется сказать: «Это про меня» или указать на что-то до боли знакомое.

Выживший и медведь

Кадр из фильма «Выживший»

Именно «Выживший» принес ДиКаприо долгожданный «Оскар». Картина во многом ассоциируется с жесткой сценой нападения медведя на героя Хью Гласса. Мемы с замерзшим, измотанным и покалеченным персонажем отлично легли на историю самого актера: до этого он несколько раз номинировался, но каждый раз оставался без награды. «Я на пути к дедлайну» или «Я после трех пар с утра» — типичные подписи к этим изображениям.

«Оскар»: двадцать два года ожидания

Леонардо ДиКаприо

До 2016 года главным мемом с ДиКаприо была не столько сцена из фильма, сколько его отношения с «Оскаром». Актер был номинирован пять раз, но неизменно проигрывал — Томми Ли Джонсу, Джейми Фоксу, Форесту Уитакеру, Мэттью Макконахи. Интернет отреагировал множеством шуток: награда с надписью «Жду своего ДиКаприо», Лео в классе — единственный, кого не отпустили на перемену, Лео перед дверью с надписью «Только для обладателей “Оскара”».

Прищур из «Начала»

Кадр из фильма «Начало»

После выхода «Начала» Кристофера Нолана в сети разошелся кадр, на котором герой ДиКаприо щурится с подозрением. И понеслось: «Когда говорят, что задержатся на пять минут», «Когда пишут "небольшая просьба"». Парадокс в том, что в самой сцене герой не подозревает собеседника — но мем уже давно живет своей жизнью.

Возраст подруг

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне

Еще один мем, не привязанный к конкретному фильму. Он вырос из личной жизни актера: долгое время ДиКаприо встречался с девушками не старше 25 лет. Это стало предметом шуток — в том числе на «Золотом глобусе», где Рики Джервейс отметил, что к концу премьеры спутница актера «уже стала для него слишком взрослой». Интернет быстро подхватил тему.

«То чувство, когда ты на это не соглашался»

Леонардо ДиКаприо на церемонии вручения «Оскара» в марте 2026 года

На 98-й церемонии «Оскара» в марте 2026 года ведущий Конан О’Брайен назвал ДиКаприо «королем мемов». На экране показали нарезку культовых сцен, после чего предложили создать новый мем прямо в зале. Камера взяла актера крупным планом, появилась подпись: «То чувство, когда ты на это не соглашался». ДиКаприо подыграл и сделал растерянное лицо — момент мгновенно разлетелся по соцсетям. По иронии, в тот вечер он снова остался без статуэтки за лучшую мужскую роль — она досталась Майклу Б. Джордану. Зато у Лео появился новый мем.