Кадр из «Титаника», где молодой Джек Доусон стоит на носу корабля и с восторгом кричит эту фразу, — один из первых мемов с ДиКаприо. Причем обыгрывали его не только в сети, но и в фильмах — например, в «Очень страшном кино». С его помощью пользователи до сих пор делятся радостью — вплоть до того, что удалось найти бесплатную парковку. Интересно, что роль Джека так и не принесла актеру номинацию на «Оскар», хотя именно она сделала ДиКаприо мировой суперзвездой.