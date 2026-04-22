Марина Ворожищева объявила о беременности: «Период расширения»

Марина Ворожищева поделилась радостной новостью о скором пополнении. В своем личном блоге звезда сообщила о беременности. Актриса поделилась кадром, сделанным на берегу. На фотографии она позирует в алом длинном кимоно, демонстрируя округлившийся живот.
«Период расширения внутри и снаружи», — подписала снимок артистка.
Для актрисы и ее мужа, режиссера Ильи Ермолова, это будет второй ребенок. У пары уже есть сын Лука, родившийся в 2018 году. За Ермолова Ворожищева вышла замуж в январе 2016 года. В этом году супруги отмечают юбилей совместной жизни — их браку исполнилось ровно 10 лет.