Бероев признался, что ему не удалось сохранить дружеские отношения с Алферовой

Актер Егор Бероев пояснил, что у него с бывшей женой разошлись взгляды на многие аспекты в жизни
Егор Бероев, Ксения Алферова

Отношения Егора Бероева и Ксении Алферовой, считавшиеся эталоном прочности в российском кино, официально прекратились несколько лет назад. Эта новость стала одной из самых громких в уходящем году. В интервью каналу «Москва 24» актер признался, что развод дался тяжело и сохранить дружеские отношения не получилось.

«Человеческого взаимоотношения, к сожалению, мы не сохранили. Но, может быть, пройдет время, как‑то поутихнут страсти, сможем и поработать вместе», — сказал Бероев.

Он также объяснил, почему в своем первом заявлении в соцсетях взял всю вину за разрыв на себя. Артист хочет, чтобы общественное осуждение пало именно на него, а не на бывшую супругу.

«Вот бесы набежали и стали тюкать. Мне неприятно, когда тюкают ее. Пусть тюкают меня», — заявил Егор. Причиной расставания, по словам Бероева, стали фундаментальные расхождения во взглядах на жизнь, которые в итоге привели к неизбежному решению.

Ранее Егор Бероев впервые публично высказался об отношениях с 21-летней балериной.