Режиссер Юрий Кот заявил, что Алла Пугачева вряд ли сможет вернуть любовь российской публики.
По его мнению, певица не извинилась за свою позицию и продолжает демонстрировать неприятие страны и ее граждан. Свое видение ситуации Кот озвучил в беседе с корреспондентом NEWS.ru.
«Пугачева продолжает русофобствовать. Если человек не способен искренне раскаяться, то о каком прощении можно говорить? Нет ей прощения», — сказал режиссер.
Кот убежден, что без искреннего раскаяния со стороны артистки разговор о прощении со стороны общества невозможен.