Стартовали съемки сиквела «Супермена» Джеймса Ганна

Премьера фильма «Человек завтрашнего дня» ожидается в 2027 году
Кадр из фильма «Супермен»
Кадр из фильма «Супермен»

Режиссер Джеймс Ганн объявил в своих социальных сетях об официальном старте съемок «Человека завтрашнего дня» — прямого сиквела ленты «Супермен» 2025 года.

Премьера картины «Человек завтрашнего дня» ожидается в 2027 году, однако более точная дата остается неизвестна. Кроме того, вероятен сдвиг в кинопроизводственном календаре, в связи с чем премььеру ленты могут перенести.

«Супермен» 2025 года является первым фильмом перезапущенной «Вселенной DC». В 2026 году вышла лента «Супергерл», которая стала вторым фильмом в обновленной киновселенной. Роли Супермена и Супергерл достались Дэвиду Коренсвету («Карточный домик») и Милли Олкок («Дом Дракона»).

Ранее стало известно, что прямой сиквел фильма «Я — легенда» снимет режиссер, ответственный за «Крида 2» и «Трансформеров: Восхождение звероботов».