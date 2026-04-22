Стартовали съемки сиквела «Супермена» Джеймса Ганна

Режиссер Джеймс Ганн объявил в своих социальных сетях об официальном старте съемок «Человека завтрашнего дня» — прямого сиквела ленты «Супермен» 2025 года.
Премьера картины «Человек завтрашнего дня» ожидается в 2027 году, однако более точная дата остается неизвестна. Кроме того, вероятен сдвиг в кинопроизводственном календаре, в связи с чем премььеру ленты могут перенести.
«Супермен» 2025 года является первым фильмом перезапущенной «Вселенной DC». В 2026 году вышла лента «Супергерл», которая стала вторым фильмом в обновленной киновселенной. Роли Супермена и Супергерл достались Дэвиду Коренсвету («Карточный домик») и Милли Олкок («Дом Дракона»).
