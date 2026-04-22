Французский актер Бурель назвал российскую театральную школу лучшей в мире

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Французский актер Пьер Бурель назвал российскую театральную школу лучшей в мире, отметив, что в России к студентам предъявляют более строгие требования, чем в Европе. Таким мнением он поделился в беседе с корреспондентом ТАСС.
«Я учился во Франции, в Германии и в России и считаю, что российская театральная школа — она лучшая в мире, поэтому я выбрал обучение здесь, когда мне было 20», — рассказал собеседник агентства.
Бурель также рассказал об отличии французского подхода к актерам от российского.
«Во Франции и других странах Европы нет таких театральных догм, как здесь. Во Франции, если ты хорошо говоришь и владеешь своим телом, то уже можешь быть актером, а в России, когда ты придешь на первый курс, тебе скажут: “Ты никто”. Первые два года у тебя не будет права говорить свое мнение — ты пока не готов даже обсуждать», — поделился он.
Пьер Бурель родился в 1983 году в Мон-Сен-Эньяне (Франция). В 2005 году получил диплом Саратовского высшего театрального училища (курс Антона Кузнецова), после чего продолжил обучение в Высшей театральной школе Бордо Акитен на своей родине. Зрителю он известен по ролям в сериалах «Кухня», «С чего начинается Родина» и «Великая», а также по картинам «Тайна Анри Пика» и «Дуэлянт».