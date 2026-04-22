В каком порядке смотреть «Неуловимые мстители»: последовательность фильмов популярной советской трилогии

«Неуловимые мстители» — трилогия режиссера Эдмонда Кеосаяна. Рассказываем, в каком порядке смотреть все фильмы
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Неуловимые мстители»
Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

В приключенческой трилогии «Неуловимые мстители» сыграли Виктор Косых, Ефим Копелян, Михаил Метелкин, Василий Васильев и др. Сюжет разворачивается в годы Гражданской войны и рассказывает о четырех подростках.

Данька и его младшая сестра Ксанка остаются сиротами после того, как их отца расстреливает атаман банды Бурнаша по прозвищу Лютый. Они клянутся отомстить и вместе с друзьями — рассудительным гимназистом Валеркой и находчивым Яшкой-цыганом — отправляются в путь. Данька, рискуя жизнью, внедряется в отряд Бурнаша, но вскоре бандиты узнают, кто он такой, и собираются его убить. Друзья не могут допустить расправы и делают все, чтобы спасти товарища.

Натурные съемки трилогии проходили преимущественно в Новой Каховке, Крыму и Одессе, отдельные сцены снимались в других союзных республиках, а часть эпизодов была создана в павильонах «Мосфильма». Картина стала одной из самых известных приключенческих лент советского кино.

Рассмотрим, в какой последовательности смотреть фильмы.

«Неуловимые мстители» (1967)

Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

«Неуловимые мстители» (1967) — фильм, с которого начинается одноименная трилогия Эдмонда Кеосаяна. Картина снята по мотивам повести Павла Бляхина «Красные дьяволята», опубликованной в 1921 году. Изначально кинокартина задумывалась как самостоятельный проект. При этом режиссер во многом ориентировался на эстетику вестернов — с динамичным сюжетом, погонями и ярко выраженным противостоянием героев и антагонистов.

В литературной основе Павла Бляхина в центре сюжета — трое подростков, в том числе китаец Ю-Ю. Однако в экранизации состав героев изменили. У Кеосаяна их стало четверо: сын погибшего матроса Данька (Виктор Косых), его сестра Ксанка (Валентина Курдюкова), бывший гимназист Валерка (Михаил Метелкин) и цыган Яшка (Василий Васильев). Персонаж Яшки заменил книжного Ю-Ю — это решение было связано с политическим контекстом времени и отношениями между СССР и Китаем.

В фильме сочетается приключенческий дух с идеологической линией: в центре сюжета — подростки, которые в годы Гражданской войны включаются в борьбу за власть Советов. Несмотря на то что изначально продолжение не планировалось, успех картины привел к появлению следующих частей и превращению истории в популярную трилогию.

«Неуловимые мстители 2. Новые приключения неуловимых» (1968)

Кадр из фильма «Неуловимые мстители 2. Новые приключения неуловимых»

После премьеры «Неуловимых мстителей» в 1967 году фильм имел оглушительный успех, и режиссёру Эдмонду Кеосаяну предложили снять продолжение. Так появилась вторая часть — «Неуловимые мстители 2. Новые приключения неуловимых» (1968).

По сюжету четверка героев сбивает вражеский аэроплан и находит у пленного летчика важные документы: из них становится известно, что белые возвели в Крыму оборонительные сооружения. Чтобы добыть план укреплений, хранящийся в сейфе начальника контрразведки, полковника Кудасова, ребята отправляются в Ялту. Рискуя жизнью, они проникают в город и выполняют опасное задание, от которого зависит успех операции.

«Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (1970-1971)

Кадр из фильма «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»

Вторую часть зрители приняли не менее радушно, чем первую, поэтому Кеосаян взялся за съемки продолжения. Заключительный фильм, состоящий из двух серий, переносит действие в 1924 год — после окончания Гражданской войны. К этому времени повзрослевшие герои служат в органах ОГПУ.

На этот раз им противостоит французский авантюрист Дюк, который вступает в сговор с белогвардейцами в эмиграции и планирует похищение Большой императорской короны Российской империи из советского музея. Операция проходит успешно, однако в дело вмешиваются неуловимые. Вступив в противостояние с противниками, они возвращают похищенную реликвию.

Часть событий фильма разворачивается в Париже, однако съемки в Европейской столице провести не удалось. В результате «Париж» воссоздали в Таллине, а макет Эйфелевой башни построили в деревне Гладышево. Отдельные эпизоды, в том числе сцены в катакомбах и на теплоходе «Глория», снимали в Одессе.