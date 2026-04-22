В приключенческой трилогии «Неуловимые мстители» сыграли Виктор Косых, Ефим Копелян, Михаил Метелкин, Василий Васильев и др. Сюжет разворачивается в годы Гражданской войны и рассказывает о четырех подростках.
Данька и его младшая сестра Ксанка остаются сиротами после того, как их отца расстреливает атаман банды Бурнаша по прозвищу Лютый. Они клянутся отомстить и вместе с друзьями — рассудительным гимназистом Валеркой и находчивым Яшкой-цыганом — отправляются в путь. Данька, рискуя жизнью, внедряется в отряд Бурнаша, но вскоре бандиты узнают, кто он такой, и собираются его убить. Друзья не могут допустить расправы и делают все, чтобы спасти товарища.
Натурные съемки трилогии проходили преимущественно в Новой Каховке, Крыму и Одессе, отдельные сцены снимались в других союзных республиках, а часть эпизодов была создана в павильонах «Мосфильма». Картина стала одной из самых известных приключенческих лент советского кино.
Рассмотрим, в какой последовательности смотреть фильмы.
«Неуловимые мстители» (1967)
«Неуловимые мстители» (1967) — фильм, с которого начинается одноименная трилогия Эдмонда Кеосаяна. Картина снята по мотивам повести Павла Бляхина «Красные дьяволята», опубликованной в 1921 году. Изначально кинокартина задумывалась как самостоятельный проект. При этом режиссер во многом ориентировался на эстетику вестернов — с динамичным сюжетом, погонями и ярко выраженным противостоянием героев и антагонистов.
В литературной основе Павла Бляхина в центре сюжета — трое подростков, в том числе китаец Ю-Ю. Однако в экранизации состав героев изменили. У Кеосаяна их стало четверо: сын погибшего матроса Данька (Виктор Косых), его сестра Ксанка (Валентина Курдюкова), бывший гимназист Валерка (Михаил Метелкин) и цыган Яшка (Василий Васильев). Персонаж Яшки заменил книжного Ю-Ю — это решение было связано с политическим контекстом времени и отношениями между СССР и Китаем.
В фильме сочетается приключенческий дух с идеологической линией: в центре сюжета — подростки, которые в годы Гражданской войны включаются в борьбу за власть Советов. Несмотря на то что изначально продолжение не планировалось, успех картины привел к появлению следующих частей и превращению истории в популярную трилогию.
«Неуловимые мстители 2. Новые приключения неуловимых» (1968)
После премьеры «Неуловимых мстителей» в 1967 году фильм имел оглушительный успех, и режиссёру Эдмонду Кеосаяну предложили снять продолжение. Так появилась вторая часть — «Неуловимые мстители 2. Новые приключения неуловимых» (1968).
По сюжету четверка героев сбивает вражеский аэроплан и находит у пленного летчика важные документы: из них становится известно, что белые возвели в Крыму оборонительные сооружения. Чтобы добыть план укреплений, хранящийся в сейфе начальника контрразведки, полковника Кудасова, ребята отправляются в Ялту. Рискуя жизнью, они проникают в город и выполняют опасное задание, от которого зависит успех операции.
«Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (1970-1971)
Вторую часть зрители приняли не менее радушно, чем первую, поэтому Кеосаян взялся за съемки продолжения. Заключительный фильм, состоящий из двух серий, переносит действие в 1924 год — после окончания Гражданской войны. К этому времени повзрослевшие герои служат в органах ОГПУ.
На этот раз им противостоит французский авантюрист Дюк, который вступает в сговор с белогвардейцами в эмиграции и планирует похищение Большой императорской короны Российской империи из советского музея. Операция проходит успешно, однако в дело вмешиваются неуловимые. Вступив в противостояние с противниками, они возвращают похищенную реликвию.
Часть событий фильма разворачивается в Париже, однако съемки в Европейской столице провести не удалось. В результате «Париж» воссоздали в Таллине, а макет Эйфелевой башни построили в деревне Гладышево. Отдельные эпизоды, в том числе сцены в катакомбах и на теплоходе «Глория», снимали в Одессе.