Данька и его младшая сестра Ксанка остаются сиротами после того, как их отца расстреливает атаман банды Бурнаша по прозвищу Лютый. Они клянутся отомстить и вместе с друзьями — рассудительным гимназистом Валеркой и находчивым Яшкой-цыганом — отправляются в путь. Данька, рискуя жизнью, внедряется в отряд Бурнаша, но вскоре бандиты узнают, кто он такой, и собираются его убить. Друзья не могут допустить расправы и делают все, чтобы спасти товарища.