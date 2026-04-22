Что известно о 2-м сезоне сериала «Бар "Один звонок"»: последние новости о премьере

Сериал «Бар "Один звонок"» официально продлили на второй сезон. Рассказываем все, что известно о предстоящей премьере
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Бар “Один звонок”»

Мистический детектив «Бар "Один звонок"» — это история на стыке триллера и сверхъестественной драмы. Главные роли в сериале исполнили Данила Козловский, Оксана Акиньшина и Александр Ильин-мл.

В центре сюжета — загадочный бар «Один звонок», где любой желающий может связаться с умершим близким и поговорить с ним всего одну минуту. Но цена за такой шанс оказывается слишком высокой: каждому посетителю приходится сыграть в «русскую рулетку».

Следователь Андрей Морозов берется за поиски пропавшего сына своей больной жены, и вскоре все улики приводят его к этому странному месту. Однако найти бар не так просто — он появляется в разных точках города и исчезает, оставляя после себя лишь новые трагедии.

Известно ли, когда выйдет 2-й сезон сериала «Бар "Один звонок"»

Точной даты выхода пока нет. В апреле 2026 года создатели сериала официально объявили о продолжении, но без конкретных дат. По прогнозам второй сезон может выйти в конце 2026 либо в начале 2027 года, но никаких заявлений по этому поводу нет. 

Кто сыграет во 2-м сезоне сериала «Бар "Один звонок"»

Данила Козловский в сериале «Бар "Один звонок"»

На данный момент официальный актерский состав второго сезона сериала «Бар "Один звонок"» не раскрывается. Создатели проекта пока не объявляли, какие персонажи вернутся в продолжение истории.

Ожидается, что Данила Козловский с высокой вероятностью снова появится в роли бармена, связанного с загадочным заведением. Все подробности кастинга и новые имена актеров станут известны ближе к премьере второго сезона.

О чем будет 2-й сезон сериала «Бар "Один звонок"»

Во втором сезоне сериала «Бар "Один звонок"» зрителей, вероятно, ждет продолжение расследования следователя Морозова. Его поиск ответов на вопросы, связанные с загадочным баром, может привести к еще более опасным открытиям.

Также ожидаются новые загадочные вызовы, которые вновь поставят героев перед выбором на грани жизни и смерти.

Кадр из сериала «Бар “Один звонок”»