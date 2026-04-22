Сандра Буллок дала редкий комментарий о своей личной жизни. В 2023 году она потеряла возлюбленного — фотографа Брайана Рэндалла. Он умер от бокового амиотрофического склероза.
Сегодня голливудская звезда в одиночку воспитывает приемных детей — 16-летнего Луи Бардо и 14-летнюю Лейлу. Буллок призналась, что старается как можно больше времени проводить с наследниками. Между работой и семьей она всегда выберет второе.
Однако недавно актриса вернулась в кино и снялась во второй части фильма «Практическая магия» вместе с Николь Кидман. Она согласилась принять участие в продолжении картины лишь потому, что у сына и дочери были каникулы.
«Я снималась в этом фильме, потому что у моих детей были каникулы во время съемок. Я не собираюсь жертвовать временем, которое провожу со своими детьми», — рассказала актриса на саммите CNBC Changemakers.
Буллок отметила, что дети были бы рады, если бы она их меньше опекала. Однако звезда фильма «Пока ты спал» не готова к этому. Она не может быть спокойной, если не находится рядом с наследниками.
Знаменитость подчеркнула, что часто испытывает чувство вины, когда оставляет сына и дочь, особенно если пропадает на съемках. Буллок понимает, что кроме нее Луи Бардо и Лейле больше никто не поможет, ведь теперь у них есть только один родитель.
Напомним, Сандра Буллок в 2010 году усыновила Луи Бардо, в 2015- — Лейлу. С Брайаном Рэндаллом она начала встречаться в 2015-м. Говоря о нем, звезда отмечала, что считает его любовью всей своей жизни.
Рэндалл также оформил опекунство над детьми и стал их приемным отцом. В августе 2023-го фотограф ушел из жизни. Ему было 57 лет. После этой трагедии Буллок несколько месяцев не выходила из дома.
«Она изо всех сил пытается оставаться сильной и собирает себя по кусочкам ради детей. Последние несколько лет были для нее невероятно напряженными, и Сандра еще не полностью все осознала, но она постепенно учится справляться со своим горем. Она ценит каждый момент, проведенный со своими детьми, и знает, что ей нужно двигаться вперед и жить полной жизнью ради них. Это то, чего хотел бы Брайан», — говорил инсайдер изданию Radar Online.
