Паттинсон признался, что возненавидел своего персонажа в фильме «Вот это драма!»

В эксклюзивном интервью Кино Mail Роберт Паттинсон рассказал о съемках в фильме «Вот это драма!» и признался в неожиданно резкой собственной реакции на своего персонажа.
По словам актера, его первым желанием было немедленно «вступить в борьбу» с героем, которого ему предстояло сыграть.
«Он вроде довольно симпатичный парень, а я ни с того ни с сего просто возненавидел его!» — с улыбкой рассказал Паттинсон.
Его партнерша по съемочной площадке Зендая подтвердила, что Паттинсон был чрезвычайно строг к своему герою.
«Мы много говорили, обсуждали друг с другом то, как мы воспринимаем эту историю, что чувствуем и как бы поступили на месте персонажей, — пояснила актриса. — Потому что неизбежно начинаешь представлять себя в такой же ситуации, как Эмма и Чарли, и думать: „А что бы сделал я? Кто прав? Кто виноват? Есть ли вообще правильный ответ?“»
Фильм «Вот это драма!», режиссером которого выступил Кристоффер Боргли, исследует запутанные отношения пары на фоне предстоящей свадьбы.