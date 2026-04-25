Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Паттинсон признался, что возненавидел своего персонажа в фильме «Вот это драма!»

В интервью Кино Mail актер рассказал, как «вступил в борьбу» со своим героем
Рита Захарова
Автор Кино Mail

В эксклюзивном интервью Кино Mail Роберт Паттинсон рассказал о съемках в фильме «Вот это драма!» и признался в неожиданно резкой собственной реакции на своего персонажа.

По словам актера, его первым желанием было немедленно «вступить в борьбу» с героем, которого ему предстояло сыграть.

«Он вроде довольно симпатичный парень, а я ни с того ни с сего просто возненавидел его!» — с улыбкой рассказал Паттинсон.

Постер к фильму «Вот это драма!»

Его партнерша по съемочной площадке Зендая подтвердила, что Паттинсон был чрезвычайно строг к своему герою.

«Мы много говорили, обсуждали друг с другом то, как мы воспринимаем эту историю, что чувствуем и как бы поступили на месте персонажей, — пояснила актриса. — Потому что неизбежно начинаешь представлять себя в такой же ситуации, как Эмма и Чарли, и думать: „А что бы сделал я? Кто прав? Кто виноват? Есть ли вообще правильный ответ?“»

Фильм «Вот это драма!», режиссером которого выступил Кристоффер Боргли, исследует запутанные отношения пары на фоне предстоящей свадьбы.