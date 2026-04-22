«Вот это драма!» с Зендаей и Паттинсоном собрала 100 млн долларов в прокате

«Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном собрала в мировом прокате 100 млн долларов спустя 3 недели с релиза — фильм вышел в кинотеатрах в начале апреля этого года.
При бюджете в 28 млн долларов и затратах на маркетинг фильм окупил себя минимум в 2 раза. Сборы ленты «Вот это драма!» в размере 100 млн долларов сделали картину пятой в истории студии A24 с таким показателем.
Ранее отметки в 100 млн долларов достигали «Марти Великолепный» (181 млн долларов), «Все везде и сразу» (148 млн долларов), «Падение империи» (127 млн долларов) и «Материалистка» (108 млн долларов).
Прокат фильма еще не закончился, что может означать, что «Вот это драма!» сдвинет «Материалистку» с 4-й строчки рейтинга A24.
Читайте также, где снимали фильм «Вот это драма!»: от лондонских павильонов до бостонских улиц.