Максим Матвеев рассказал, что съемочная группа сериала «Триггер» во главе с Дарьей Мороз приготовила для него сюрприз. На вечеринке по случаю завершения съемок четвертого сезона весь коллектив пришел в леопардовых шубах.
Матвеева завели в зал с закрытыми глазами. Когда же он убрал руки от лица, то был очень удивлен, увидев коллег. Они сделали ему такой необычный подарок в связи с тем, что 43-летний актер почти все съемки ходил в леопардовой шубе.
Исполнитель роли Артема Стрелецкого признался, что ему было непросто в этой одежде. Ведь искусственный мех часто попадал ему в глаза.
«У него появляется забавная леопардовая шуба от его подруги, с которой он долго находится на экране. С одной стороны, шуба предназначена для холодного времени года и является прекрасным утеплением, с другой стороны, она доставляла всем немало хлопот, потому что мех очень искусственный и недорогой… И это должно специально видно: шуба не должна была быть по размеру Артема. И стала она своеобразной визитной карточкой», — высказался Матвеев.
Он был очень рад такой поддержке от коллег. Актер отметил, что этот проект для него особенный, ведь он объединил много талантливых и хороших людей.
«Люблю всех этих людей, обожаю невероятно каждого из них. Это большое счастье — оказаться в таком сообществе. У этого проекта есть удивительное качество: он объединяет очень позитивных, добрых и рефлексирующих людей, которые, несмотря на разрозненные жизни, находят в себе силы и желания находить общий язык по какой-то общей теме, находить общие точки соприкосновения и создавать что-то уникальное. Люблю всю съемочную группу!» — заключил артист.
Подробности сюжета четвертого сезона «Триггера» создатели пока не раскрывают. Известно лишь, что Артему Стрелецкому предстоит столкнуться с очередным личным кризисом. Кроме того, в проекте появится новый антагонист.